Şanlıurfa'daki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasındaki silahlı kavgada yaralanan 1 kişi daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasındaki silahlı kavgada yaralanan 1 kişi daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yenişehir Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan M.Y'nin de hastanede hayatını kaybetmesiyle, ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
İlçede dün akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, T.Y, M.Y, F.Y. ile A.Y. yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan T.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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