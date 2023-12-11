Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'daki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasındaki silahlı kavgada yaralanan 1 kişi daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 13:20 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'daki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasındaki silahlı kavgada yaralanan 1 kişi daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Yenişehir Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan M.Y'nin de hastanede hayatını kaybetmesiyle, ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        İlçede dün akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, T.Y, M.Y, F.Y. ile A.Y. yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan T.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Halil Umut Meler için "Hakemliği bırakacak" iddiası!
        Halil Umut Meler için "Hakemliği bırakacak" iddiası!
        "Faruk Koca bana da..."
        "Faruk Koca bana da..."
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe
        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe
        Banka değil market! 400 bin TL'lik soygun
        Banka değil market! 400 bin TL'lik soygun
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den PISA yorumu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den PISA yorumu
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini değiştiriyor
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast ismini değiştiriyor
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        "Kardeşim eşyalarımı izinsiz kullandı" "Pes" dedirten olay!
        "Kardeşim eşyalarımı izinsiz kullandı" "Pes" dedirten olay!
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"

        Benzer Haberler

        Husumetli ailelerin silahlı kavgasında ölü sayısı 2 oldu
        Husumetli ailelerin silahlı kavgasında ölü sayısı 2 oldu
        Şanlıurfa'da boğazına şeker kaçan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
        Şanlıurfa'da boğazına şeker kaçan çocuk, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
        Şanlıurfa'da aranan 10 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 10 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da polise silahla ateş açarak kaçan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da polise silahla ateş açarak kaçan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa Valiliğinden OSB'deki işçi eylemine ilişkin açıklama:
        Şanlıurfa Valiliğinden OSB'deki işçi eylemine ilişkin açıklama:
        Şanlıurfa´da emniyet önündeki cinayet kamerada
        Şanlıurfa´da emniyet önündeki cinayet kamerada