Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Akçakale Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan şahısların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 590 captagon hap, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 bin 965 lira para ele geçirildi.