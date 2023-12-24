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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 12:53 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:55
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Akçakale Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan şahısların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 590 captagon hap, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 bin 965 lira para ele geçirildi.

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