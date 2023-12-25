Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:00 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Vali Şıldak, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve Şanlıurfa İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile göreve geldiği 15 Ağustos 2023'ten itibaren geçen sürede asayiş ve güvenlik konularıyla ilgili valilikte gazetecilere açıklama yaptı.​​​​​​​

        Uyuşturucuyla mücadele, trafik uygulamaları, aranana şahısların yakalanması gibi konularda kentte yapılan çalışmalara ilişkin detaylı bilgi veren Vali Şıldak, suç ve suçlularla mücadelede vatandaşların da desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

        Vali Şıldak, geçen yılın aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalı verilere değindiği toplantıda şunları kaydetti:

        "Uyuşturucuyla mücadelede geçen yıl yakalanan 428 kilogram skunk ele geçirilirken bu yılın aynı döneminde 1679 kilogram ele geçirildi. Geçen yıl 21 kilogram metanetimin yakalanırken bu yıl 41 kilogram ele geçirildi. Bonzai geçen yıl 645 gramken bu yıl 3 kilogramın üzerinde ele geçirildi. Her türlü uyuşturucu madde yakalamasında geçen yıla göre bu yıl en az yarı yarıya yakın bir artışımız söz konusudur. Gözaltına alınan uyuşturucu ticareti yapan kişi sayısı da 607'den 726'ya çıkmış, tutuklanan kişi sayısı da 324'e ulaşmıştır. Asayiş ve güvenlik konularındaki mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        Zombi geyik hastalığı uyarısı! ABD'de vakalar artıyor
        Zombi geyik hastalığı uyarısı! ABD'de vakalar artıyor
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"

        Benzer Haberler

        Eğlence mekanına 'uyuşturucu' baskını; 8 gözaltı
        Eğlence mekanına 'uyuşturucu' baskını; 8 gözaltı
        Şanlıurfa'da eğlence yerine uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da eğlence yerine uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 23 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 23 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da maç esnasında dili boğazına kaçan futbolcu hastaneye kaldırıld...
        Şanlıurfa'da maç esnasında dili boğazına kaçan futbolcu hastaneye kaldırıld...
        Şanlıurfa'da asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı