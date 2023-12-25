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        Şanlıurfa'da eğlence yerine uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde eğlence yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:28 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:36
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        Şanlıurfa'da eğlence yerine uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde eğlence yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarmanın bütün suçlara karşı örnek bir mücadele verdiğini belirtti.

        Viranşehir'de eğlence yeri olarak faaliyet gösteren bir işletmeye yönelik yürütülen çalışma sonucunda 3 kilo 275 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 239 gram esrar, 2 bin 578 sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca, suç sonucu elde edilen çok sayıda malzeme ele geçirildiğini aktaran Vali Şıldak, 8 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

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