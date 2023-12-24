Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında yakalanan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:34 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da asayiş uygulamalarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında yakalanan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş ve huzurun sağlanması aranan şüphelilerin yakalanması, suç ve suç unsurların tespit edilmesi amacıyla, 26 ekip, 88 personelin katılımıyla 13-22 Aralık tarihleri arasında uygulama yapıldı.

        Uygulamalarda 5 bin 300 kişi, 1450 araç sorgulandı, 24 aranan zanlı yakalandı, 10 şüpheli cezaevine teslim edildi.

        Denetimlerde, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 9 şase kazıntı motosiklet, bir miktar uyuşturucu madde, 26 sentetik ecza maddeleri ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oldu
        Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oldu
        Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Sokak düğününde gürültü ihbarına giden polisle gerginliğe 3 gözaltı
        Sokak düğününde gürültü ihbarına giden polisle gerginliğe 3 gözaltı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da ruhsatsız 11 tabanca ele geçirildi
        Şanlıurfa'da ruhsatsız 11 tabanca ele geçirildi