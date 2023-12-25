Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Reşat Çetin (23), Yuvacık Mahallesi yakınlarında, 02 HM 638 plakalı aracında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.