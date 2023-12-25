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        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 09:37 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:37
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        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Reşat Çetin (23), Yuvacık Mahallesi yakınlarında, 02 HM 638 plakalı aracında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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