Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Yahya Demircan (49) yönetimindeki 34 DN 1210 plakalı tır, Şanlıurfa-Gaziantep otobanının kent girişi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Demircan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Demircan'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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