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        Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:10 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:23
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        Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü öldü
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        Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Yahya Demircan (49) yönetimindeki 34 DN 1210 plakalı tır, Şanlıurfa-Gaziantep otobanının kent girişi yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Demircan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Demircan'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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