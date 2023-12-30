Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 5 kişi yakalandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 5 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Hilvan yediemin otoparkından şase numarası silinen 5 motosikletin çalınmasıyla ilgili olarak polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından saha araştırması ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından, hırsızlık olayı gerçekleştiren 5 şüpheli tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüpheliler çalınan motosikletlerle yakalandı.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'ye döndü!
        Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'ye döndü!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        Güney Koreli gazetecinin paylaşımı gündem oldu
        Güney Koreli gazetecinin paylaşımı gündem oldu
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Kupa ikiye bölünsün
        Kupa ikiye bölünsün
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Trump hakkında yeni karar
        Trump hakkında yeni karar
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        İkram ilaç uyarısı!
        İkram ilaç uyarısı!
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da vatandaşlara fidan dağıtıldı
        Şanlıurfa'da vatandaşlara fidan dağıtıldı
        Ev sahibi, 'ücret' nedeniyle tartıştığı nakliyeciyi tabancayla öldürdü
        Ev sahibi, 'ücret' nedeniyle tartıştığı nakliyeciyi tabancayla öldürdü
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da 133 düzensiz göçmen yakalandı
        Şanlıurfa'da 133 düzensiz göçmen yakalandı
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutukla...
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutukla...
        Şanlıurfa'da "Güvenli Okul" projesi kapsamında denetimler devam ediyor
        Şanlıurfa'da "Güvenli Okul" projesi kapsamında denetimler devam ediyor