Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 5 kişi yakalandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Hilvan yediemin otoparkından şase numarası silinen 5 motosikletin çalınmasıyla ilgili olarak polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından saha araştırması ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından, hırsızlık olayı gerçekleştiren 5 şüpheli tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüpheliler çalınan motosikletlerle yakalandı.
Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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