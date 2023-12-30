Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 5 kişi yakalandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hilvan yediemin otoparkından şase numarası silinen 5 motosikletin çalınmasıyla ilgili olarak polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından saha araştırması ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından, hırsızlık olayı gerçekleştiren 5 şüpheli tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüpheliler çalınan motosikletlerle yakalandı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.