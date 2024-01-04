Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da aranan 7 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonda 7 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 16:09 Güncelleme: 04.01.2024 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da aranan 7 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonda 7 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, hırsızlık, yağma, tefecilik, dolandırıcılık, yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan aranan 16 zanlı, saklandıkları adreslerde yakalandı.

        Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Japonya'daki uçak kazasında yeni detaylar
        Japonya'daki uçak kazasında yeni detaylar
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Zorba ev sahibi binanın kapısını söktürüp elektriği kesti!
        Zorba ev sahibi binanın kapısını söktürüp elektriği kesti!
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da ayağı kırık olduğu için sınava katılamayan öğrenci evinde sına...
        Şanlıurfa'da ayağı kırık olduğu için sınava katılamayan öğrenci evinde sına...
        Suruç'ta tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursuna katılanlara sertif...
        Suruç'ta tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursuna katılanlara sertif...
        Şanlıurfa'da 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi
        GAP ile canlanan Suruç Ovası'nda seralar çiftçilerin gelirini artırdı
        GAP ile canlanan Suruç Ovası'nda seralar çiftçilerin gelirini artırdı
        Şanlıurfa'da 897 deprem konutu bu ay teslim edilecek
        Şanlıurfa'da 897 deprem konutu bu ay teslim edilecek