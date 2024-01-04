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        Şanlıurfa'da ayağı kırık olduğu için sınava katılamayan öğrenci evinde sınava girdi

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ayağı kırık olduğu için sınava katılamayan öğrenci, öğretmenleri tarafından evinde sınava girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:38 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:39
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        Şanlıurfa'da ayağı kırık olduğu için sınava katılamayan öğrenci evinde sınava girdi
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ayağı kırık olduğu için sınava katılamayan öğrenci, öğretmenleri tarafından evinde sınava girdi.

        Suruç GAP Anadolu Lisesinde okuyan ve ayağı kırık olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan 9. sınıflarda Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinin yazılı sınavına katılamayan öğrenci Velat Dağ, okulun BİGEP (Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi) komisyonu üyeleri tarafından evinde ziyaret edildi.

        Okuldan 20 gün uzak kalan öğrenciye sınav öncesinde öğretmenleri tarafından çalışma notları ulaştırıldı.

        Sınava evde katılan Dağ, Türk Dili ve Edebiyatı sınavından 70, Matematik sınavından ise 80 puan aldı.

        Galeri
        Galeri

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