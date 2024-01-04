Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 897 deprem konutu bu ay teslim edilecek

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da 897 deprem konutunun teslimi bu ay içinde yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 10:41 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 897 deprem konutu bu ay teslim edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da 897 deprem konutunun teslimi bu ay içinde yapılacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hasan Şıldak, Haliliye ilçesine bağlı Gürpınar ve Yedikuyu mahallelerinde yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi.

        Şıldak, deprem nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından il genelinde 5 bine yakın konutun inşaatının hızla devam ettiğini belirtti.

        Bunlardan 897'sinin kura çekimi ve tesliminin bu ay gerçekleştirileceğini ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

        "Kırsalda da konut yapımımıza devam ediyoruz. 8 ilçemizde yer alan 29 mahallemizde 710 konutun ihalesi gerçekleştirildi. Bunlardan 584'ünün yapımına başlandı. Bugün de Haliliye ilçemizin Gürpınar Mahallesi'ndeyiz. Sahada yer alan 22 konutumuz bitmek üzere ve inşallah ay sonu sahiplerine teslim edeceğiz. Bu konutlarımızın bu kadar kısa bir sürede vatandaşlarımıza sunulacak olması devletimizin gücünün sahada da kendini göstermesinin bir neticesidir. Ben konut yapımında emeği geçen işçimizden mühendisimize, vatandaşlarımıza kadar herkese teşekkür ediyorum ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah bir daha böylesine acı olaylarla bizleri karşılaştırmasın. Deprem afetlerinde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

        Şıldak'a, Vali Yardımcısı Ahmet Fatih Sungur, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hüseyin Aras, AFAD Müdürü Şelal Ufuk Ergeldi ve mahalle muhtarları eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Kira enflasyonu zayıflıyor
        Kira enflasyonu zayıflıyor
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        ABD'de bir sanık talebini reddeden hakime saldırdı!
        ABD'de bir sanık talebini reddeden hakime saldırdı!
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        2024'ün önemli gök olayları
        2024'ün önemli gök olayları
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
        Ece Ronay'da sıcak gelişme! Güzellik merkezine haciz!
        İki günlük yağışla baraj doluluk oranı değişti!
        İki günlük yağışla baraj doluluk oranı değişti!
        İstanbul'a geliyor
        İstanbul'a geliyor
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
        Sol bek listesi genişliyor
        Sol bek listesi genişliyor
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Prof. Dr. Naci Görür'den Japonya mesajı: Bir kampanya başlatalım!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Japonya mesajı: Bir kampanya başlatalım!
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        13 yaşındaki çocuk Tetris'i yendi
        Bu bölgeler için yağmur ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur ve kar uyarısı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Viranşehir'de depremde hasar alan Kışla Camisi'nin aynı yerinde yapımına ba...
        Viranşehir'de depremde hasar alan Kışla Camisi'nin aynı yerinde yapımına ba...
        Şanlıurfa'da zeytin fidesi üretimi başladı
        Şanlıurfa'da zeytin fidesi üretimi başladı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonundan yakalanan zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonundan yakalanan zanlı tutuklandı
        KKTC Başbakanı Üstel, `Şampiyon Melekler´ davası için Şanlıurfa´da
        KKTC Başbakanı Üstel, `Şampiyon Melekler´ davası için Şanlıurfa´da
        Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli davasını KKTC heyeti de...
        Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli davasını KKTC heyeti de...