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        Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 11:12 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:12
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        Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezi girişinde bir otomobili durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Jandarma, kovalamaca sırasında araçtan atılan poşette 1 kilogram, araçta ise bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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