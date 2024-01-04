Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezi girişinde bir otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı.

Jandarma, kovalamaca sırasında araçtan atılan poşette 1 kilogram, araçta ise bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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