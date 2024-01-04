Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Suruç'ta tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursuna katılanlara sertifika verildi

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde umut tohumları kapsamında temel tarım, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursuna katılanlara sertifika verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:37 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suruç'ta tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursuna katılanlara sertifika verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde umut tohumları kapsamında temel tarım, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursuna katılanlara sertifika verildi.

        Suruç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ilçede eğitim ve yayım faaliyetleri devam ediyor.

        Umut tohumları kapsamında temel tarım, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursunda kursiyerlere verilen eğitimin ardından paydaş kurum Kızılay Toplum Merkezi ile kursiyerlere sertifikalar verildi.

        Suruç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, üretime ve üreticiye yönelik her türlü faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi
        GAP ile canlanan Suruç Ovası'nda seralar çiftçilerin gelirini artırdı
        GAP ile canlanan Suruç Ovası'nda seralar çiftçilerin gelirini artırdı
        Şanlıurfa'da 897 deprem konutu bu ay teslim edilecek
        Şanlıurfa'da 897 deprem konutu bu ay teslim edilecek
        Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Viranşehir'de depremde hasar alan Kışla Camisi'nin aynı yerinde yapımına ba...
        Viranşehir'de depremde hasar alan Kışla Camisi'nin aynı yerinde yapımına ba...