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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında 18 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 12:13 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:13
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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında 18 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan hükümlü ve zanlıların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, ekiplerce "kasten yaralama" suçundan hakkında 18 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan O.S'nin yerini tespit etti.

        Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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