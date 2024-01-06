Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında 18 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan hükümlü ve zanlıların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, ekiplerce "kasten yaralama" suçundan hakkında 18 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan O.S'nin yerini tespit etti.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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