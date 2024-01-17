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        Şanlıurfaspor, İshak Çakmak'ı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Alagöz Holding Iğdır FK forması giyen orta saha oyuncusu İshak Çakmak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 18:18 Güncelleme: 17.01.2024 - 18:18
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        Şanlıurfaspor, İshak Çakmak'ı transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Alagöz Holding Iğdır FK forması giyen orta saha oyuncusu İshak Çakmak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfaspor'umuz, Alagöz Holding Iğdır FK'den orta saha İshak Çakmak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

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