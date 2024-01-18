Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da cinayet zanlısı operasyonla yakalandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1 kişinin silahla öldürüldüğü olaya ilişkin aranan zanlı, operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:59 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da cinayet zanlısı operasyonla yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1 kişinin silahla öldürüldüğü olaya ilişkin aranan zanlı, operasyonla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Ekinyazı Mahallesi'nde A.Ö’nün 6 ay önce silahla vurularak öldürülmesine ilişkin detaylı çalışma yürüttü.

        Cinayet zanlısı F.T’nin Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi'nde saklandığını tespit eden ekipler, eve düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da kumar oynayan 24 kişiye 154 bin 200 lira ceza
        Şanlıurfa'da kumar oynayan 24 kişiye 154 bin 200 lira ceza
        Şanlıurfa Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 54'ü tamamlandı
        Şanlıurfa Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 54'ü tamamlandı
        Vali Şıldak'ın eşi Fatma Şıldak, Viranşehir'de kandın kursiyerleri ziyaret...
        Vali Şıldak'ın eşi Fatma Şıldak, Viranşehir'de kandın kursiyerleri ziyaret...
        Şanlıurfaspor, İshak Çakmak'ı transfer etti
        Şanlıurfaspor, İshak Çakmak'ı transfer etti
        Şanlıurfaspor, Mert Çapar ile yollarını ayırdı
        Şanlıurfaspor, Mert Çapar ile yollarını ayırdı
        Şanlıurfa'da hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı