Şanlıurfa'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 otomobil ile tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Necati Ay idaresindeki 27 E 0922 plakalı tır, Gays Hemami yönetimindeki 63 EZ 196 plakalı otomobil ve Eyüp Torhun'un kullandığı 02 KD 914 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 2. kilometresindeki Otogar Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada yaralanan 2 kişi ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.