Atık malzemeler öğrencilerin elinde hediyelik ürüne dönüşüyor MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde ortaokul öğrencileri, çevreden topladıkları tahta, taş ve plastik malzemeleri hediyelik ürünlere dönüştürerek okul için gelir sağlıyor.

MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde ortaokul öğrencileri, çevreden topladıkları tahta, taş ve plastik malzemeleri hediyelik ürünlere dönüştürerek okul için gelir sağlıyor.

İbn-i Rüşd Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu'na 6 yıl önce atanan Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmeni Aydın Avcu, Sıfır Atık Projesi'ne dikkati çekmek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idaresinin de katkılarıyla Teknoloji ve Tasarım sınıfı oluşturdu.

Taş, plastik ve ahşap gibi atık malzemeleri toplayan Avcu ve öğrencileri, hayallerini ortaya sererek birbirinden farklı tasarımlar ortaya çıkarmaya başladı.

Öğrencilerin el becerilerinin de geliştiği derslerde her yıl üretilen 200-300 parça eser, yıl sonu sergilendikten sonra satışından elde edilen gelirle okulun ihtiyaçları karşılanıyor.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni ve okulun müdür yardımcısı Aydın Avcu, AA muhabirine, amaçlarının atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırmak olduğunu söyledi.

Evde, okulda, sokakta kullanılmayan malzemelerle öğrencilerin çeşitli ürünler ürettiğini anlatan Avcu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın yürüttüğü projeden esinlenerek öğrencilerimize destek vererek atık malzemelerden eserler üretiyoruz. İlk etapta çıkan eserlerimizi okulumuza gelen misafirlerimize hediye ettik. Her yıl ürettiğimiz yaklaşık 200-300 eseri yıl sonunda sergiliyoruz. Yaptığımız çalışmalar arasında ahşap, taş, plastik malzemeleri kullanıyoruz. Öğrencilerimizin burada el becerilerini de geliştiriyoruz. Geri dönüşler çok güzel, tebrik edenler ve destek verenler var. Öğrencilerimiz ilk başladıklarında bir tereddüt yaşadılar. Acaba yapabilir miyim? Makineleri kullanabilir miyim? Bu atık malzemelerden nasıl bir ürün çıkarabiliriz diye önce bir tereddüt yaşadılar. Birkaç ürün ortaya çıkardıktan sonra kendileri de değişimi fark etti. Zamanla el becerileri de arttı. Artık atölyede mutlu bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah yıl sonunda çok güzel bir sergi açacağız."

- "Doğaya büyük katkı sağlandığını düşünüyorum"

Okul Müdürü Ali Kılıç da küçük bir hayalle atölyeyi kurduklarını anlattı.

Zamanla gelişen atölye sayesinde öğrencilerin el becerilerini geliştirdiğini gördüklerini dile getiren Kılıç, "Bu çalışmaların doğaya büyük katkı sağlandığını düşünüyorum. Öğrencilerimiz sokakta buldukları taş, tahta ve aklınıza gelen atık malzemeleri toplayarak değerlendiriyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Zeynep Erek ise topladıkları atık malzemelerden çeşitli ürünler yaptıklarını belirterek, bu sayede el becerilerinin geliştiğini ve yaptığı ürünlerle ilgili çevreden olumlu tepkiler aldığını ifade etti.

Maria Muhammed ise evlerinde ve çevrede topladıkları kullanılmayan malzemelerden çeşitli ürünler yaptıklarını belirterek, Teknoloji ve Tasarım Dersi'nin çok eğlenceli geçtiğini söyledi.

Emine Beyza Özgen de atık malzemelerden faklı ürünler ürettiklerini, çöpe atılan malzemelerden yeni ürünler yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu kaydetti.