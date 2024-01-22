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        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'de 5 maç sonra kazandı

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında evinde Adanaspor'u 4-0 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:59 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:59
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        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'de 5 maç sonra kazandı
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        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında evinde Adanaspor'u 4-0 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

        Sezonun ilk 2 maçından galibiyetle ayrılan Şanlıurfa temsilcisi, daha sonraki galibiyetini ise 13. haftada Bandırmaspor karşısında aldı.

        Lig'de 4 galibiyeti bulunan sarı-yeşilli ekip, sezonun ikinci yarısında kadrosuna 8 oyuncu takviye etti.

        Şanlıurfaspor, 5 maçlık galibiyet hasretini ise ilk kez bir maçta 4 gole de ulaşarak Adanaspor karşısında bitirdi.

        - Yeni transferler golle başladı

        Lig'de 19 maçta 15 gol atan Şanlıurfaspor, Adana ekibi karşısında aldığı farklı galibiyetle gol sayısını da artırdı.

        Sarı-yeşilli ekibin Adanaspor'u yendiği maçta yeni transferlerden Marco Paixao 2, Harris ise 1 golle takımının 3 puan almasına katkıda bulundu.

        Ligde ayrıca 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrılan Şanlıurfa temsilcisi, şu ana kadar topladığı 19 puanla 15. sırada bulunuyor.

        Şanlıurfaspor, 20. hafta maçında ise 29 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da seyircisi önünde Boluspor ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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