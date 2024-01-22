Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'de 5 maç sonra kazandı

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında evinde Adanaspor'u 4-0 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Sezonun ilk 2 maçından galibiyetle ayrılan Şanlıurfa temsilcisi, daha sonraki galibiyetini ise 13. haftada Bandırmaspor karşısında aldı.

Lig'de 4 galibiyeti bulunan sarı-yeşilli ekip, sezonun ikinci yarısında kadrosuna 8 oyuncu takviye etti.

Şanlıurfaspor, 5 maçlık galibiyet hasretini ise ilk kez bir maçta 4 gole de ulaşarak Adanaspor karşısında bitirdi.

- Yeni transferler golle başladı

Lig'de 19 maçta 15 gol atan Şanlıurfaspor, Adana ekibi karşısında aldığı farklı galibiyetle gol sayısını da artırdı.

Sarı-yeşilli ekibin Adanaspor'u yendiği maçta yeni transferlerden Marco Paixao 2, Harris ise 1 golle takımının 3 puan almasına katkıda bulundu.

Ligde ayrıca 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrılan Şanlıurfa temsilcisi, şu ana kadar topladığı 19 puanla 15. sırada bulunuyor.

Şanlıurfaspor, 20. hafta maçında ise 29 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da seyircisi önünde Boluspor ile karşılaşacak.