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        Şanlıurfaspor - Adanaspor: 4-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 18:36 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:40
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        Şanlıurfaspor - Adanaspor: 4-0
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        STAT: Şanlıurfa 11 Nisan

        HAKEMLER: Erkan Özdamar, Seyfettin Ünal, Abdülhamit Söyler

        ŞANLIURFASPOR: Aydın - Semih, Mehmet Yiğit, Mboula, Barış Gök, Cumali (Dk. 84 Adem Eren), Dening (Dk. 80 Aldair), Landel (Dk. 84 İshak Çakmak), Thill (Dk. 71 Abdullah), Barış Ekincier (Dk. 71 Harris), Paixao

        ADANASPOR: Ahmet - Ferhat, Fatih, Evren, Mehmet Feyzi, Kubilay (Dk. 74 Harun), Hakkı (Dk. 46 Diakite), Burhan (Dk. 73 Yepie Yepie), Dabo, Oberlin (Dk.77 Hakan Eroğlu), Metehan

        GOLLER: Dk. 20 ve 79 (P) Paixao, Dk. 70 Barış Ekincier, Dk. 85 Harris (Şanlıurfaspor)

        SARI KARTLAR: Kubilay, Evren, Ferhat (Adanaspor)

        Futbolda 1'inci Lig'inn 19´uncu haftasında Şanlıurfaspor, konuk ettiği Adanaspor'u 4-0 yendi.

        20'nci dakikada Semih´in pasıyla kale önünde meşin yuvarlakla buluşan, Paixao düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

        70'inci dakikada Cumali'nin ara pasıyla topla buluşan Barış Ekincier plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

        77´nci dakikada Şanlıurfaspor penaltı kazandı. Semih'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Paixao, şutunu çekti ancak top savunmaya da çarparak dışarı çıktı. Kenarda yapılan uyarının ardından Paixao'nun şutunda topa ayağını uzatan Evren'in tehlikeli harekete sebebiyet verdiği gerekçesiyle hakemin pozisyonu incelemesi tavsiye edildi. Erkan Özdamar, pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını işaret etti.

        79'uncu dakikada kullanılan penaltı atışında Paixao, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 3-0.

        85'inci dakikada ceza sahası içerisine Mehmet Yiğit'in gönderdiği topu alan Harris, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

        Şanlıurfaspor maçı 4-0 kazandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Şanlıurfa - Ömer ŞULUL

        2024-01-21 18:35:32

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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