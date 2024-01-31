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        Şanlıurfa'da akraba aileler arasındaki silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 17:56 Güncelleme: 31.01.2024 - 18:05
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        Şanlıurfa'da akraba aileler arasındaki silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

        Kale Mahallesi'nde husumetli akraba aileler arasında çıkan tartışma, silah, bıçak, taş ve sopanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis ekipleri kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. Olayda 3'ü silahla olmak üzere yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kavgaya karıştıkları belirlenen 9 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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