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        Ruhsatsız silahları bahçedeki çakılların içine saklamışlar

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evin bahçesindeki çakılların içine gömülen ruhsatsız 3 uzun namlulu silah, biri kuru sıkı 7 tabanca, 1 çelik yelek, çok sayıda fişek ve şarjör ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 13:36 Güncelleme: 09.04.2024 - 13:36
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        Ruhsatsız silahları bahçedeki çakılların içine saklamışlar
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evin bahçesindeki çakılların içine gömülen ruhsatsız 3 uzun namlulu silah, biri kuru sıkı 7 tabanca, 1 çelik yelek, çok sayıda fişek ve şarjör ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silahlanmaya karşı yapılan faaliyetler kapsamında Viranşehir ilçesinde ruhsatsız silah bulundurulduğu tespit edildi.

        Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) personelinde 2 adrese yapılan operasyonda ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Ekiplerce bir evin bahçesinde yapılan aramada çakılların içine gömülerek saklanan ruhsatsız 3 uzun namlulu silah, 6 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 çelik yelek, 540 uzun namlulu silah fişeği, 157 tabanca fişeği, 13 uzun namlulu silah şarjörü, 19 tabanca şarjörü ele geçirildi.

        Jandarmanın operasyon kapsamında söz konusu mahalleye girişi, arama yapması ve küreklerle çakıllardan silahları çıkarması kamerayla kayda alındı.

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