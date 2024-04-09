Ruhsatsız silahları bahçedeki çakılların içine saklamışlar

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evin bahçesindeki çakılların içine gömülen ruhsatsız 3 uzun namlulu silah, biri kuru sıkı 7 tabanca, 1 çelik yelek, çok sayıda fişek ve şarjör ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silahlanmaya karşı yapılan faaliyetler kapsamında Viranşehir ilçesinde ruhsatsız silah bulundurulduğu tespit edildi.

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) personelinde 2 adrese yapılan operasyonda ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 4 şüpheli gözaltına alındı.