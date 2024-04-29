Şanlıurfa'da firari hükümlü operasyonla yakalandı

Zanlının üzerinde, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 6 tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü A.B'nin kaldığı adresi tespit etti.

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