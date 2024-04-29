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        Eyyübiye Belediye Başkanı Kuş, çalışmalarını anlattı

        Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, geçen 5 yıldaki çalışmalarını ve yeni dönemde yapacağı hizmetleri anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:48 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:48
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        Eyyübiye Belediye Başkanı Kuş, çalışmalarını anlattı
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        Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, geçen 5 yıldaki çalışmalarını ve yeni dönemde yapacağı hizmetleri anlattı.

        Başkan Kuş, Eyyübiye Millet Bahçesi'nde düzenlediği basın toplantısında, belediyenin devasa projeleri, mali durumu ve kurumsal kapasitesi hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kuş, belediyenin 5 yıl içerisinde 241 kişiyi işe aldığını anlatarak, ilçeye kazandırılan hizmetlere değindi.

        Belediyenin mali durumu hakkında da bilgi veren Başkan Kuş, şunları kaydetti:

        "Belediyemizin toplam borcu 649 milyon 78 bin 832 lira 84 kuruştur. 180 bin dekar alana millet bahçesi kurduk. İlçemize 38 yeni park kazandırdık. Eski cezaevinin yerini yeşil alana dönüştürdük. Tüm kamu binalarının içerisinde yer alacağı kamu kampüsünün ihalesini yaptık. 367 konutu kentsel dönüşümle yeniden inşa ediyoruz. İlçemizde TOKİ marifetiyle 7 bin konut yapılıyor. Eyyübiye, geleceğin parlayan yıldızı olmak için büyük çaba sarf ediyor."

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