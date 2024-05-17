Şanlıurfa'da otluk alanda çıkan ve ormana sıçrama ihtimali bulunan yangına müdahale ediliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Kaffar Kadir Şimşek de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve ormanlık alana sıçrama ihtimali olan yangına müdahale ediyor.

Direkli Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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