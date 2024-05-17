Şanlıurfa'da otluk alanda çıkan ve ormana sıçrama ihtimali bulunan yangına müdahale ediliyor
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde otluk alanda çıkan ve ormana sıçrama ihtimali bulunan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde otluk alanda çıkan ve ormana sıçrama ihtimali bulunan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
Direkli Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve ormanlık alana sıçrama ihtimali olan yangına müdahale ediyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Kaffar Kadir Şimşek de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.
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