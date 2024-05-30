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        Şanlıurfa'da kaçak üretim yapan süt ürünleri imalathanesi mühürlendi

        Şanlıurfa'da kaçak peynir, süt, zeytinyağı ve katı yağ yapılan imalathane mühürlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:58 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:58
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        Şanlıurfa'da kaçak üretim yapan süt ürünleri imalathanesi mühürlendi
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        Şanlıurfa'da kaçak peynir, süt, zeytinyağı ve katı yağ yapılan imalathane mühürlendi.

        Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hızmalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın alt katında bulunan iş yerinden kötü koku geldiği ihbarı üzerine zabıta müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri imalathanede denetim yaptı.

        Kaçak üretim yapıldığı belirlenen iş yerinin yabancı uyruklu birine ait olduğu tespit edildi.

        Hijyen şartlarına uyulmayarak üretim yapılan imalathanede ele geçirilen 375 kilogram yoğurt, 660 litre süt, 85 litre zeytinyağı ve 136 litre katı yağ imha edildi.

        İş yerini çalıştırılan kişi hakkında işlem yapan ekipler, imalathaneyi mühürledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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