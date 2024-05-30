Şanlıurfa'da kaçak üretim yapan süt ürünleri imalathanesi mühürlendi
Şanlıurfa'da kaçak peynir, süt, zeytinyağı ve katı yağ yapılan imalathane mühürlendi.
Şanlıurfa'da kaçak peynir, süt, zeytinyağı ve katı yağ yapılan imalathane mühürlendi.
Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hızmalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın alt katında bulunan iş yerinden kötü koku geldiği ihbarı üzerine zabıta müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri imalathanede denetim yaptı.
Kaçak üretim yapıldığı belirlenen iş yerinin yabancı uyruklu birine ait olduğu tespit edildi.
Hijyen şartlarına uyulmayarak üretim yapılan imalathanede ele geçirilen 375 kilogram yoğurt, 660 litre süt, 85 litre zeytinyağı ve 136 litre katı yağ imha edildi.
İş yerini çalıştırılan kişi hakkında işlem yapan ekipler, imalathaneyi mühürledi.
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