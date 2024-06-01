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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde patoz makinesinin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılan 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 19:28 Güncelleme: 01.06.2024 - 19:28
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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde patoz makinesinin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılan 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Oymaağaç Mahallesi'nde mercimek tarlasında çalışan patoz makinesi yüksek gerilim hattına temas etti.

        Patoz makinesindeki Şehriban Sibak ile Bengüzar, Sefer, Fatih ve Ozan Baytug, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatih ile Ozan Baytug, kurtarılamadı.

        Diğer yaralılar, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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