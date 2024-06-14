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        Şanlıurfa'da tırın çarptığı yaya öldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:25 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:25
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        Şanlıurfa'da tırın çarptığı yaya öldü
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Viranşehir-Şanlıurfa kara yolu Abalar Mahallesi yakınlarında yerde erkek cesedi görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

        Ekipler, yaptıkları araştırmada, cesedin Sedat Karhan'a (34) ait olduğunu belirledi.

        Karhan'ın, yolun karşısına geçmek isterken tırın çarpması sonucu öldüğü tespit edildi.

        Kazaya karışan sürücü M.Ö, Gaziantep'in Nizip ilçesinde gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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