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        Şanlıurfaspor, Muhammed Gönülaçar'ı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Vanspor FK forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 20:44 Güncelleme: 28.06.2024 - 20:44
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        Şanlıurfaspor, Muhammed Gönülaçar'ı transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Vanspor FK forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, en son Vanspor FK forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

        Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük, transferin her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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