Şanlıurfa'daki kazada ölen 5 çocuk ile yaralıların aynı aileden olduğu ortaya çıktı

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 çocuk ile yaralıların aynı aileden olduğu belirlendi.

Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında akşam saatlerinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki yayalara çarptıktan sonra park halindeki 2 araca çarpması sonucu 5 çocuğun öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kazada hayatını kaybeden Gülbahar (9), Leyla (5) ve Muhammed (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye (9) ve Serhat (7) İsi kardeşlerin cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.