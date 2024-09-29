Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 18:42 Güncelleme: 29.09.2024 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:11Nisan

        Hakemler: Erkan Özdamar, Kemal Mavi, Hasan Erdoğan

        Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde, Mehmet Emin Taştan (Dk. 64 Kerem Altunışık), Nuri Fatih Aydın (Dk. 64 Umut Taniş), Mehmet Güneş, Alperen Arslan, Burak Efe Yaz (Dk. 64 Mert Miraç Altıntaş), Ferhat Canlı, Emircan Bayrakdar, Berat Yaman

        Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Cassubie, Murat Uçar (Dk. 46 Batuhan Tur), Lourenço, Traore (Dk. 79 Oktay Aydın), Assombalonga (Dk. 78 Sinan Kurt), Gradel, Ömer Bayram, Mehmet Yeşil, Doğan Can Davas (Dk. 46 Serkan Odabaşoğlu), N'Koulou (Dk.60 Lovriç)

        Goller: Dk. 3 ve 49 Assombalonga, Dk. 39 ve Lourenço (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 82 Mehmet Güneş, Dk. 90 Mert Miraç Altıntaş (Yeni Malatyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 20 Murat Uçar, Dk. 56 N'Koulou, Dk. 87 Lovriç (Amed Sportif Faaliyetler)

        ŞANLIURFA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sporcularımız burada destan yazacak"
        "Sporcularımız burada destan yazacak"
        2 ilde alevler yükseldi!
        2 ilde alevler yükseldi!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        Yeni Malatyaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 2-4
        Yeni Malatyaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 2-4
        Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 350 cep telefonu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 350 cep telefonu ele geçirildi
        Sefertepe'de yaklaşık 10 bin yıl öncesine tarihlenen süs eşyaları bulundu
        Sefertepe'de yaklaşık 10 bin yıl öncesine tarihlenen süs eşyaları bulundu
        Şanlıurfa'da tescilli Karacadağ pirincinde hasat başladı
        Şanlıurfa'da tescilli Karacadağ pirincinde hasat başladı
        Şanlıurfa Valisi Şıldak Siverek Devlet Hastanesini denetledi
        Şanlıurfa Valisi Şıldak Siverek Devlet Hastanesini denetledi