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        Şanlıurfa'da motosikletle çukura düşen 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde motosikletle yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düşen 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 21:39 Güncelleme: 29.09.2024 - 21:39
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        Şanlıurfa'da motosikletle çukura düşen 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde motosikletle yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düşen 2 kişi yaralandı.

        GAP Vadisi yakınlarındaki tali yolda motosikletle ilerleyen ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi, yolda açılan yaklaşık 10 metrelik çukura düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Bölgede yaklaşık bir saat çalışma yapan ekipler, merdiven ve halat yardımıyla yaralanan kişileri düştükleri çukurdan çıkardı.

        Yaralılar, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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