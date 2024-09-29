Şanlıurfa'da motosikletle çukura düşen 2 kişi yaralandı

Bölgede yaklaşık bir saat çalışma yapan ekipler, merdiven ve halat yardımıyla yaralanan kişileri düştükleri çukurdan çıkardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

GAP Vadisi yakınlarındaki tali yolda motosikletle ilerleyen ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi, yolda açılan yaklaşık 10 metrelik çukura düştü.

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