Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Ayvanat Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiler, Nurettin Suncak (40) ve Eyyüp Yıldırım'a (44) isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nurettin Suncak'ın durumunun ağır olması nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.