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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 21:45 Güncelleme: 03.10.2024 - 21:52
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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Ayvanat Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiler, Nurettin Suncak (40) ve Eyyüp Yıldırım'a (44) isabet etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nurettin Suncak'ın durumunun ağır olması nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

        Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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