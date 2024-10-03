Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nurettin Suncak'ın durumunun ağır olması nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiler, Nurettin Suncak (40) ve Eyyüp Yıldırım'a (44) isabet etti.

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