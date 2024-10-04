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        Şanlıurfasporlu futbolcular, taraftarları Yeni Malatyaspor maçına davet etti

        Şanlıurfasporlu futbolcular, taraftarları yarın oynayacakları Yeni Malatyaspor maçına davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 14:56 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:56
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        Şanlıurfasporlu futbolcular, taraftarları Yeni Malatyaspor maçına davet etti
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        Şanlıurfasporlu futbolcular, taraftarları yarın oynayacakları Yeni Malatyaspor maçına davet etti.

        Oyuncular, Balıklıgöl Yerleşkesi ve kentin en işlek caddelerinde esnaf ve yolda karşılaştıkları Şanlıurfa halkından Yeni Malatyaspor maçı için takıma destek talebinde bulundu.

        Takım kaptanı Muhammed Gönülaçar, Şanlıurfalı taraftarları yanlarında görmek istediklerini belirterek, zor zamanlarında onların desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

        Mboula da tüm taraftarları statta görmek istediklerini ifade etti.

        Bazı taraftarlar, destek sözü verdiği oyunculara ikramda bulundu, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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