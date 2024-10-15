Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Hobi amaçlı başladığı bisiklette yüzlerce kişinin pedal çevirmesini sağladı

        MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da 8 yıl önce arkadaşıyla hobi amaçlı bisiklet kullanmaya başlayan Mehmet Aslan, önce dernek sonra bisiklet kulübü kurarak yüzlerce kişinin pedal çevirmesini sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:46 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hobi amaçlı başladığı bisiklette yüzlerce kişinin pedal çevirmesini sağladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da 8 yıl önce arkadaşıyla hobi amaçlı bisiklet kullanmaya başlayan Mehmet Aslan, önce dernek sonra bisiklet kulübü kurarak yüzlerce kişinin pedal çevirmesini sağladı.

        Mehmet Aslan (58) yaklaşık 8 yıl önce görev yaptığı Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan bir arkadaşıyla bisiklet alarak Şanlıurfa'da gezmeye başladı.

        Bisiklet sporunun yaygın olmadığı kentte sosyal medya üzerinden Urfa Bisiklet Topluluğu sayfasını kuran Aslan, insanları haftada 2 gün düzenledikleri bisiklet kullanma etkinliğine davet etti.

        İki kişiyle başladıkları bisiklet etkinliğini görenler ve sosyal medyanın da katkısıyla katılım sayısı yüzlerce kişiye çıktı.

        Kurumdan emekli olduktan sonra insanları kurduğu dernek çatısı altında toplayan Aslan, Şanlıurfa ve Türkiye'nin farklı kentlerinde düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.

        - "Şanlıurfa'da bisiklet kültürüne ve sporuna hizmet etmeye devam ediyoruz"

        Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Mehmet Aslan AA muhabirine, dernek olarak bir süre faaliyetlerde bulunduktan sonra bisiklet kulübü kurmaya karar verdiklerini söyledi.

        Kentte bisiklet sporu antrenörü olmadığı için kendisinin kurslara katılarak antrenör belgesi alıp Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü'nü kurduğunu dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

        "Spor kulübü olduktan sonra da çeşitli illerden gelen teklifleri değerlendirip, etkinliklere katıldık. Gençlerimiz, yaşlılarımız 10 yaşından 90 yaşına kadar herkes bu sporu yapabilir. Biz de bu farkındalığı yarattık. Bu şekilde Şanlıurfa'da bisiklet kültürüne, sporuna hizmet etmeye devam ediyoruz. Kulüp olarak 18 yaş altı sporcularımızı yetiştirip 18 yaş altı kulüplerimize yönlendiriyoruz. 18 yaş üstü sporcularımızı da bölgesel yarışmalara gönderiyoruz. Bir sporcumuzun Türkiye 3'lüğü ve Türkiye 4'cülüğü var. Yani hem spor, hem sağlık hepsi bir arada. Kentimiz genç bir nüfusa sahip. Bunları madde bağımlılığından, kötü alışkanlıklardan arındırmak için bisiklet sporuna çekmeye çalışıyoruz. Bizim bir sloganımız var, 'Madde bağımlısı olma, bisiklet bağımlısı ol' diye bir sloganla yola çıktık. Kulüpte 35'e yakın lisanslı sporcumuz var ama biz lisans aramıyoruz. Pazar günleri ve salı günleri yaptığımız halk turlarında lisansı olmayan insanlar da gelip bize katılabiliyor. Öğrenciler, öğretmenler, doktorlar, her meslekten kişiler bisiklet turlarımıza katılabiliyor. Şu ana kadar 2 bine yakın aktif olarak bisiklet kullanan insanımız var. Bisiklet keyifli bir şey ve insanlar bunu kabul etti."

        - "Ben 58 yaşındayım ve her yere bisikletle gidiyorum"

        Bisiklet sporunun ucuz olduğunu ve 3-5 bin liraya bir bisiklet alarak herkesin kendilerine katılabileceğini aktaran Aslan, tek şartlarının can güvenliği için kask ve eldiven takmaları olduğunu ifade etti.

        Amaçlarının insanları bisikletle buluşturmak olduğunu belirten, Aslan, şöyle devam etti:

        "Kentin nüfusu çok kalabalık, yoğun bir trafiği var. Özellikle trafiğe de çare bulmak için ulaşım ağında kullanılmasını istiyoruz. Bunu belediyemizle de görüşüyoruz. Şehrimizde bisikletle ulaşımı gerçekleştirirsek gerçekten. trafiğin sorunlarını da çözmüş oluruz. Bisiklet hem ulaşımdır, hem spordur, hem sağlıktır. O yüzden sağlığını düşünen, ulaşımını düşünen herkesin bisikletle buluşmasını istiyoruz. İlaç kullanan bazı kişiler bisiklet sporu yapmaya başladıktan sonra ilaçları bıraktı. Biz uzun yollara da gidiyoruz. Şanlıurfa'da Van'a pedal çevirdim. Kıbrıs'ta, Ukrayna'da, Batum'da ve Balkan ülkelerinde oradaki yerel ekiplerle bisiklet kullandım. Çok keyifli, herkesi bekliyoruz. Ben 58 yaşındayım ve her yere bisikletle gidiyorum, çok mutlu oluyorum yani beni tedavi ediyor açıkçası. Her yaşta insan bunu kullanabilir. Kulüp olarak farkındalık yaratacak tüm etkinliklere katılıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa Karahantepe'de ilk mutfak kültürünün izlerine rastlandı
        Şanlıurfa Karahantepe'de ilk mutfak kültürünün izlerine rastlandı