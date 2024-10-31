Şanlıurfa'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıldı

Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaptırılan anaokulu törenle açıldı.

Karacadağ eteklerinde bulunan kırsal Karakeçi Mahallesi'ndeki Çocuklar Gülsün Diye BTF Anaokulunun açılışında konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kente yeni bir okulun daha kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okulun yapımındaki desteğinden dolayı derneğin kurucusu ve başkanı Gülben Ergen'e teşekkür eden Şıldak, sivil toplum kuruluşlarının eğitim alanında ön ayak olmasının önemli olduğunu dile getirdi.