Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği maçından galibiyet bekliyor

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Mehmet Giray Küçük, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü sahalarında oynayacakları Gençlerbirliği maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada geçen hafta deplasmandaki Esenler Erokspor maçında aldıkları 1 puanın önemine dikkati çekti.

Gençlerbirliği ile iç sahada yapacakları maçtan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini ifade eden Küçük, "Şanlıurfaspor'un beklenenin üzerindeki performansı, hem bizi hem tüm sporseverleri mutlu ediyor. Geçen hafta hocamızın ayrılmasının ardından Sait Karafırtınalar ile sezon sonuna kadar anlaştık. İnşallah yeni hocamızla da iyi performansımızı sezon sonuna kadar sürdürürüz. Son 5 maçtır yenilmiyoruz, inşallah bu seriyi Gençlerbirliği maçında da sürdürmek istiyoruz. Bu sene ligimiz gerçekten çok zorlu bir lig, 2 maç kaybedince ligin dibine gidebiliyorsunuz. O nedenle iyi futbolumuzu sürdürerek üst sıralara tırmanmak istiyoruz." dedi.