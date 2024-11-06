Şanlıurfa'da iş insanından eğitime destek
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yapılması planlanan ilk ve ortaokul için iş insanı Behlül Vural, 15 milyon lira bağışta bulundu.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yapılması planlanan ilk ve ortaokul için iş insanı Behlül Vural, 15 milyon lira bağışta bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hasan Şıldak'ın eğitim seferberliği çağrısı yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlardan destek görmeye devam ediyor.
Bu kapsamda Yukarı Cinpolat Mahallesi'nde yapılması planlanan 8 derslikli ilk ve ortaokul için iş insanı Behlül Vural, 15 milyon lira bağışta bulundu.
Valilikte imzalanan protokol töreninde hayırsever Vural'ı duyarlı davranışından dolayı tebrik eden Vali Şıldak, "Şanlıurfa eğitimi böylesine değerli vatandaşlarımızın destekleri ile daha hızlı bir şekilde gelişecektir." ifadelerini kullandı.
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