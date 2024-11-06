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        Şanlıurfa'da iş insanından eğitime destek

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yapılması planlanan ilk ve ortaokul için iş insanı Behlül Vural, 15 milyon lira bağışta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 16:24 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:26
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        Şanlıurfa'da iş insanından eğitime destek
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yapılması planlanan ilk ve ortaokul için iş insanı Behlül Vural, 15 milyon lira bağışta bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hasan Şıldak'ın eğitim seferberliği çağrısı yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlardan destek görmeye devam ediyor.

        Bu kapsamda Yukarı Cinpolat Mahallesi'nde yapılması planlanan 8 derslikli ilk ve ortaokul için iş insanı Behlül Vural, 15 milyon lira bağışta bulundu.

        Valilikte imzalanan protokol töreninde hayırsever Vural'ı duyarlı davranışından dolayı tebrik eden Vali Şıldak, "Şanlıurfa eğitimi böylesine değerli vatandaşlarımızın destekleri ile daha hızlı bir şekilde gelişecektir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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