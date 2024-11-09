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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:32 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:32
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin firari şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.

        Ekiplerce yapılan çalışmalarda 29 Ağustos 2023 tarihinde alacak verecek meselesi nedeniyle Ömer Işık'ı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan M.A'nın (22), Karasu Mahallesi'nde saklandığı belirledi.

        Zanlı, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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