GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin firari şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda 29 Ağustos 2023 tarihinde alacak verecek meselesi nedeniyle Ömer Işık'ı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan M.A'nın (22), Karasu Mahallesi'nde saklandığı belirledi.
Zanlı, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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