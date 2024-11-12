Balıklıgöl ara tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, ara tatil dolayısıyla yerli ziyaretçilerin tercih ettiği mekanların başında geliyor.

Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan, eğitime verilen bir haftalık arayı fırsat bilen ziyaretçileri misafir ediyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan mekanı ziyaret ediyor.