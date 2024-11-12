Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Balıklıgöl ara tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, ara tatil dolayısıyla yerli ziyaretçilerin tercih ettiği mekanların başında geliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 14:23 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıklıgöl ara tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, ara tatil dolayısıyla yerli ziyaretçilerin tercih ettiği mekanların başında geliyor.

        Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan, eğitime verilen bir haftalık arayı fırsat bilen ziyaretçileri misafir ediyor.

        Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan mekanı ziyaret ediyor.

        Kentin simgesi konumundaki yerleşkede balıklara yem atan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı da çektiriyor.

        Arkadaşlarıyla Ankara'dan gelen Meryem Durmuş, ara tatili değerlendirmek istediklerini belirterek, "Şanlıurfa'nın manevi değerleri gerçekten çok güzel. Ben daha önce de gelmiştim buraya, herkese buraya gelmeyi öneriyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ve ifadesi ortaya çıktı
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ve ifadesi ortaya çıktı
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        İlknur'u sokakta öldürmüştü! Vahşeti nasıl tasarladığı ortaya çıktı!
        İlknur'u sokakta öldürmüştü! Vahşeti nasıl tasarladığı ortaya çıktı!
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        25 yaşındaki Elif'i sokakta öldürdü!
        25 yaşındaki Elif'i sokakta öldürdü!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Almanya'da erken seçim kararı
        Almanya'da erken seçim kararı
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Bitcoin gümüşü solladı
        Bitcoin gümüşü solladı
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk öldü
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk öldü
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Düğünde havaya ateş edip Reyhan'ın ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı
        Düğünde havaya ateş edip Reyhan'ın ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralan...
        Şanlıurfa'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralan...