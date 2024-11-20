Şanlıurfa'da kaçak avlanan 5 kişiye 224 bin 625 lira ceza

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 5 kişiye 224 bin 625 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından yapılan kontrollerde, A.İ, M.A, İ.Ç, Ö.T. ve M.A'nın kaçak avcılık yaptıkları tespit edildi.