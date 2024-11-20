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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:09 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:13
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında Haliliye, Suruç, Viranşehir ve Birecik ilçelerinde belirlenen 10 adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 10 tabanca ile 116 mermi ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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