Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında Haliliye, Suruç, Viranşehir ve Birecik ilçelerinde belirlenen 10 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 10 tabanca ile 116 mermi ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.
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