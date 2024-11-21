Şanlıurfa'da "change" araç operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro ekipleri, çalıntı, hacizli ve rehinli bazı araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilerek satıldığını belirledi.

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