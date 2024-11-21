Şanlıurfa'da "change" araç operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da düzenlenen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'da düzenlenen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro ekipleri, çalıntı, hacizli ve rehinli bazı araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilerek satıldığını belirledi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş 4 araç ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.Y, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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