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        Şanlıurfa'da "change" araç operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:57 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:57
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        Şanlıurfa'da "change" araç operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro ekipleri, çalıntı, hacizli ve rehinli bazı araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilerek satıldığını belirledi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş 4 araç ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.Y, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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