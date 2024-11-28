Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da 812 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 812 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı sigara bulunduğu belirlenen 2 adrese yönelik operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 812 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.