Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Gözaltına alınan A.E, A.R, S.K. ve A.A. ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adreste yapılan aramada, 40 gram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 115 mermi ele geçirildi.

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