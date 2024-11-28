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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:00 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:02
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, 40 gram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 115 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.E, A.R, S.K. ve A.A. ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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