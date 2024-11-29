"Yaşayan İnsan Hazineleri" ödüllü ahşap oymacısı mesleğini son nefesine kadar sürdürmek istiyor

RAUF MALTAŞ - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen Şanlıurfalı ahşap ustası Osman Nergiz, mesleğini son nefesine kadar sürdürmeyi hedefliyor.

Şanlıurfalı 70 yaşındaki Osman usta, Osmanlı döneminin gözde sanatlarından olan ve artık unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında gösterilen ahşap oymacılığı sanatını dedesinden ve babasından gördüğü usullerle yapmaya çalışıyor.

- "Çocukları da ahşapla uğraşıyor"

Duygularını AA muhabiriyle paylaşan Osman Nergiz, başta Şanlıurfa olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde ve bazı ülkelerde mesleğini 57 yıldır icra ettiğini söyledi.

Halk eğitimi ve sanat okullarında verdiği kurslarla birçok öğrenci yetiştirdiğini belirten Nergiz, "70 yaşında halen ahşapla uğraşan bir kişiyim. Sayısız insanlar yetiştirdik. Çocuklarıma ve herkese elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Şehrimde sayısız eserlere imza Allah'a bin şükür olsun. Yurt dışında Makedonya'da 3 yıl eğitim verdim, orada Muratpaşa Camisi'ne kapı yaptık, Köse Kadı Camisi'ne vaaz kürsüsü yaptık. Yani bayağı dünya ve Türkiye'de birçok yere emekler verdim, bugüne getirdik. Dört oğlum bir kızım var, hepsi üniversite okudu ama hepsi ahşapla uğraşıyor." diye konuştu.