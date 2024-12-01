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        Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne sahasında 2-0 yenilen Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Bu maçtan dersimizi çıkarıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 19:18 Güncelleme: 01.12.2024 - 19:18
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        Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne sahasında 2-0 yenilen Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Bu maçtan dersimizi çıkarıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta emek veren tüm futbolculara teşekkür etti.

        İyi oynadıkları bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Karafırtınalar, cezalı oyuncularının eksikliğini karşılaşmada yaşadıklarını belirtti.

        Gelecek maçlara bakacaklarını anlatan Karafırtınalar, şunları kaydetti:

        "Maalesef kaybettik ama bunun için de karalar bağlayıp, yas tutacak halimiz yok, önümüze bakacağız. Devre arasına kadar alabileceğimiz kadar bütün puanları alıp en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Devre arası takviyeler yaparız. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyorum, çok daha iyi bir takım izletmek istiyoruz. Taraftarı gururlandırmak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Çocuklar da elinden geleni yapıyorlar. Bazen de istenmeyen sonuçlar olabiliyor, bugün de onlardan bir tanesi. Bu maçtan dersimizi çıkarıp yolumuza devam edeceğiz."

        - Ankara Keçiörengücü cephesi

        Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise deplasmanda kazanmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

        Duygusal açıdan kısa süre önce başında olduğu Şanlıurfaspor'a karşı oynamanın kendisini etkilediğini anlatan Sözeri, profesyonellikte duyguları bir kenara bırakmak gerektiğini dile getirdi.

        İki haftadır güzel bir oyun ortaya koyduklarını anlatan Sözeri, "Bugün kazandık, çok mutluyuz. İlk yarı zaman zaman zorlandığımız anlar da oldu. Oyun disiplininden hiç taviz vermedik. O benim için sevindirici. İki haftada 6 gol attık, bu benim açımdan sevindirici. En sevinci olan da bu takımın bir potansiyeli vardı, ortaya çıktı, O da güzel. Çok kısa zamanda oyuncularım bana, ben onlara alıştım. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel mücadele edip, oyuna bir karakter koydular. Hak ettiğimizi ve biraz da şanslı olduğumuz için üç puan aldık mutluyuz. Şimdi önümüzdeki maçları bakacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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