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        Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 14:26 Güncelleme: 02.12.2024 - 14:28
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        Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        H.K. idaresindeki 50 DT 449 plakalı otomobil, Akçakale yolunun 15. kilometresinde boş sulama kanalına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye trafik, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsünün yanı sıra 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

        Otomobil ise vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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