Şanlıurfa'da vincin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Karacadağ kara yolu 10. kilometresindeki güneş enerji sistemleri için yerleştirilen beton direklere elektrik teli çeken Kadir Kılıç (24) ve Muhammet Durak (30) vince çıktı.

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