Şanlıurfa'da vincin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vincin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vincin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Karacadağ kara yolu 10. kilometresindeki güneş enerji sistemleri için yerleştirilen beton direklere elektrik teli çeken Kadir Kılıç (24) ve Muhammet Durak (30) vince çıktı.
Çalışma esnasında vincin devrilmesi sonucu Kılıç ve Durak yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammet Durak kurtarılamadı.
Tedavisi süren Kılıç'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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