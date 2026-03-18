Şanlıurfa'da çocuk sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 13 yaşındaki çocuk sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı. A.M.A'nın kullandığı 26 FU 126 plakalı otomobil, kırsal Bakışlar Mahallesi'nde sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki A.A. (54) ve O.A'ya (18) çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaralılardan A.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

